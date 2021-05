Video: El primer turno de Pujols con los Dodgers

Albert Pujols hizo su debut con los Dodgers de Los Angeles, en el encuentro del lunes ante los Cascabeles de Arizona.

En la parte baja del primer episodio, ante los envíos del estelar Madison Bumgarner, Pujols falló con un largo batazo por el jardín central.

Albert Pujols almost took one deep, but it didn’t get far enough #Dodgers pic.twitter.com/rcN3ZB9iMk

— Nick Hamilton (@NickHamilton213) May 18, 2021