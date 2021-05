Naomi Campbell se convierte en mamá por primera vez a los 50 años

Naomi Campbell se ha convertido en madre por primera vez y recibe en secreto a una niña. La modelo, de 50 años, anunció la llegada de su hija a las redes sociales, prometiendo que «no hay mayor amor».

En Twitter, nos bendijo a todos con un tiro mientras agarraba los diminutos pies de su hija en sus manos.

«Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre.

Es un honor tener esta alma gentil en mi vida», subtituló en el tuit.

“No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande «.

A beautiful little blessing has chosen me to be her mother, So honoured to have this gentle soul in my life there are no words to describe the lifelong bond that I now share with you my angel. There is no greater love. pic.twitter.com/SYxfeh4yev

— Naomi Campbell (@NaomiCampbell) May 18, 2021