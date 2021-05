Una camiseta usada por Michael Jordan en North Carolina fue vendida en 1.38 millones de dólares este sábado con Heritage Auctions, informó ESPN. La venta rompió el récord de venta de una camiseta usada por «Su Majestad» en la temporada 1986-1987 con los Chicago Bulls, la cual recaudó $480,000. (Seguir leyendo…)

