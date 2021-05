Marcell Ozuna, detalles de su arresto

El jardinero de los Atlanta Braves, Marcell Ozuna, fue arrestado el sábado y acusado de agresión grave después de un incidente doméstico en Sandy Springs, Georgia, según los registros de la cárcel en el sitio web del condado de Fulton (Georgia). Ozuna, de 30 años, fue acusado de estrangulamiento por asalto agravado, un delito grave que conlleva un mínimo de un año y un máximo de 20 años de prisión, y un delito menor de agresión, violencia familiar, según los registros. (Seguir leyendo…)

