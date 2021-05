Las fotos “irreconocibles” de Leonardo DiCaprio

Metro: Las reacciones de los fanáticos son intensas y rápidas después de que una foto de Leonardo DiCaprio en la nueva película de Martin Scorsese vio al actor considerado “irreconocible”.

La imagen principal en cuestión muestra a Leo, de 46 años, y su coprotagonista Lily Gladstone, de 34, quienes interpretan a un hombre blanco casado y una mujer de la nación Osage en la década de 1920 en Oklahoma, sentados a una mesa en una habitación con poca luz.

Si bien es cierto que Leo se ve un poco pálido y pálido, es justo decir que la mayoría de los comentaristas en Twitter todavía están bastante seguros de que pueden identificarlo en la foto, lo que genera algunas reacciones divertidas en broma.

Uno comentó: «Completamente irreconocible. No sé si Leo es la mujer de la izquierda o la que se parece exactamente a Leonardo DiCaprio «.

The only way this comment makes sense is if the person on the left is Leonardo DiCaprio.https://t.co/IsFtdYkWam

— JRehling (@JRehling) May 10, 2021