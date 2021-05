El dominicano de los Dodgers, Albert Pujols, conectó su primer jonrón con el equipo de Los Angeles en el duelo del jueves ante los Cascabeles de Arizona.

El histórico jugador la desapareció con este batazo al jardín derecho, con el cual ahora suma 668 cuadrangulares en su histórica carrera.

No. 668 for @PujolsFive and No. 1 with the @Dodgers. pic.twitter.com/zrpURmradt

— MLB (@MLB) May 21, 2021