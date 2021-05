Doctora se traga a senador por malhablado

Un intercambio verbal acalorado se produjo entre el senador de La Romana, Iván Silva, y una doctora por el 30% de los recursos de la Asociación de Fondos de Pensiones, lucha que ha sido impulsada por el diputado de la misma demarcación, Pedro Botello.

Durante las vistas públicas sobre la revisión de la Ley de Seguridad Social, el senador Silva cuestiona a la doctora sobre su conocimiento de la cifra que exactamente recibiría si se llegase a aprobar la liberación del 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores.

El momento, captado en cámara y que se ha hecho viral, la doctora señalaba que en 4 años de trabajo le tocarían alrededor de 90 mil pesos de los fondos de pensiones, siendo refutada por el senador Silva quien alegó que la médico luchaba por una causa que ella desconocía.

“Aunque yo no sé cuánto exactamente me toca, lo que le puedo decir es que aunque no es mucho para mí, me ayuda para llevar alimentos a mi casa, independientemente de que yo esté buscando o no el 30%, ellos si lo necesitan porque 5 mil y 7 mil pesos para ellos no es suficiente”, dijo la doctora evidentemente conmocionada.