La NASA graba sonidos de helicóptero en Marte

El robot Perseverance de la NASA grabó por primera vez el sonido del helicóptero que la agencia espacial estadounidense desplegó en la superficie de Marte para estudiar el planeta, según informó en la red social Twitter. (Seguir leyendo…)

🔊🔴 New sounds from Mars: Our @NASAPersevere rover caught the beats coming from our Ingenuity #MarsHelicopter! This marks the first time a spacecraft on another planet has recorded the sounds of a separate spacecraft.

🎧🚁 Turn the volume up: https://t.co/o7zG6mQJzx pic.twitter.com/s8Hm3dhcgg

— NASA (@NASA) May 7, 2021