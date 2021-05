Se le va la guagua a Floyd Mayweather

Mayweather enloquece contra Jake Paul y acaban a golpes.

Floyd Mayweather y Logan Paul tuvieron la primera rueda de prensa previa a su combate del 6 de junio. Al acabar, Jake, hermano de Logan, se enzarzó con Money.

El ex campeón mundial de cuatro pesos Mayweather se enfrentará al hermano mayor de Paul en una pelea de exhibición en el Hard Rock Stadium de Miami el 6 de junio.

Floyd Mayweather is now yelling “I’ll kill you motherfucker” at Logan Paul while being held back 😂😂 pic.twitter.com/LPSuDDclT0

— gifdsports (@gifdsports) May 6, 2021