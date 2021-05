Tatis Jr. establece doble récord con su jonrón 50

El estelar dominicano Fernando Tatis Jr. está de vuelta, y ¿mejor que nunca? El campocorto estrella de los Padres de San Diego regresó de la lista de lesionados el pasado miércoles y no ha dejado de batear. Después de que acertó 4 de 4 con un jonrón ese día, Tatis siguió lanzando la explosión número 50 de su carrera en la demolición por score de 16-1 de los Padres a los Marineros de Seattle anoche. (Seguir leyendo…)

No. 50 in the young career of @tatis_jr. pic.twitter.com/ZCkQZmPcMQ

— MLB (@MLB) May 22, 2021