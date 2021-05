‘Díaz Morfa quiere volver al pasado’

Altagracia Salazar

El encubrimiento a la corrupción ya no funciona. Llámese ministro, llámese diputado o senador el doble discurso ha quedado desnudado incluso frente a la complicidad de algunos medios de comunicación.

La solicitud del ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa donde pide no dejar fuera del proyecto de código penal el antiguo artículo 5 que disponía que “las disposiciones del presente Código no son aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes militares” es una muestra de que entre los uniformados no hay actitud de cambio sino todo lo contrario. El ministro quiere volver al pasado de privilegios donde un militar juzgaba a otro militar con los resultados históricos que todos conocemos.

Díaz Morfa o sus asesores legales deben conocer la jurisprudencia del constitucional contraria a su solicitud pero es probable que contando con el tigueraje legislativo su carta al presidente de la Cámara de Diputados permitiera pasar gato por liebre como ya intentaron con la reducción de las penas por corrupción, la eliminación de la responsabilidad penal de los partidos y la eliminación del delito de coalición de funcionarios públicos.

En la administración de Abinader hay gente que quiere volver al pasado y que incluso está pagando campañas para defender lo indefendible y para que este pueblo crea que sin la corrupción no se puede vivir. Les invito a que lean el articulo de hoy de Pancho Alvarez en Acento donde deja claro el asunto.

Estamos ante el hecho histórico de un mayor general activo preso en una cárcel común por un delito común y el mundo no se ha acabando como algunos insinúan.

Resulta increíble que las propuestas de cambio en el Código penal que buscan volver al pasado corrupto, con privilegios para algunos y la garantía de impunidad vengan de un gobierno y de un partido que se dice comprometido con el cambio.