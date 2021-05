A Pedro Martínez no le gustó el despido de Albert Pujols

Pedro Martínez no es de morderse la lengua y el jueves, lo que suelen comentar los atletas en privado, tomó las redes sociales para expresarlo.

Pedro Martínez

Albert se que como la gloria es para Dios y no propia de los hombres, no me sorprende la forma en que los Angelinos decidieron tratarte a ti y tu legado en este día.

Todos los que te conocemos sentimos orgullo de como te has manejado y del jugador que eres… uno de los mejores en la historia! Gracias por representarnos de la mejor manera!

