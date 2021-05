‘Danilo está borrando’ [video]

Altagracia Salazar

Que alguien le explique a Danilo medina que su hermano menor está preso y otra de sus hermanas en prisión domiciliaria.

Que alguien le explique a Danilo que sus cuñados Maxy y Alexander Montilla son investigados por el caso llamado Pulpo eléctrico tras ser favorecidos con mas de 18 mil millones de pesos en contratos con ese sector.

Que alguien le diga a Danilo Medina que sus ministros de hacienda Donald Guerrero y Simón Lizardo son investigados junto a la ex directora de compras y contrataciones Yocasta Guzmán y su asistente personal Robert de la Cruz está bailando en la misma fiesta.

Que alguien le diga a Danilo Medina que quien fuera su primer ministro de salud fue arrestado en condiciones cuasi dolorosas.

Que alguien le explique a Danilo Medina que este lunes a las once de la mañana le dictan medidas de coerción al militar que le acompañó durante 16 años por un caso de corrupción en el que no se ha acabado de contar pero que anda en los tres mil millones de pesos.

Alguien tiene que explicar eso a Danilo Medina para que entienda que no es tan fácil volver al poder porque muchas personas creen que podría volver a lo mismo y entonces no dejarán nada