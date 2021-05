Perro de los Obama muere de cáncer

La familia Obama anunció este sábado que su amado perro Bo murió. «Ha sido una tarde difícil para nuestra familia. Nos despedimos de nuestro mejor amigo, nuestro perro, Bo, después de una batalla contra el cáncer», dijo la ex primera dama Michelle Obama en un comunicado. (Seguir leyendo…)

*Video relacionado:

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021