Niegan libertad condicional a Bill Cosby

Reuters: La Junta de Libertad Condicional de Pensilvania rechazó la petición del comediante Bill Cosby de ser liberado de una sentencia de 10 años de prisión por agresión indecente agravada, citando su negativa a participar en un programa de terapia para depredadores sexualmente violentos.

Laura Treaster, portavoz de la junta estatal de libertad condicional, confirmó la decisión, que se tomó el 11 de mayo y fue informada por primera vez el jueves por Nicole Weisensee Egan, autora del libro «Chasing Cosby», en su página de Facebook.

El portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, dijo que su cliente esperaba que lo rechazaran. “Sabíamos que lo iban a rechazar. Me llamó y me dijo que si no tomaba el curso se le negaba, «Ha mantenido su inocencia desde el principio».

Cosby, ahora de 83 años, habría sido elegible para libertad condicional el 25 de septiembre después de completar el período mínimo de tres años de su sentencia. Fue sentenciado a 3 a 10 años de prisión y designado depredador sexualmente violento el 25 de septiembre de 2018, luego de haber sido condenado a principios de año por la violación de Andrea Constand, su ex amiga en la Universidad de Temple, en 2004.

El otrora amado comediante conocido como «America’s Dad» ha estado cumpliendo su sentencia en la Institución Correccional del Estado en Phoenix, un suburbio de Filadelfia.

Treaster dijo que la junta no consideraría a Cosby para libertad condicional nuevamente a menos que complete la terapia de depredador sexual violento. También debe superar una recomendación contra la libertad condicional del Departamento de Correcciones del estado y mantener un historial de conducta claro. A Cosby también se le dijo que desarrollara un «plan de libertad condicional».

Dijo que las razones de la recomendación negativa del Departamento de Correccionales y el historial de conducta en prisión de Cosby no son información pública.

Cosby tuvo una audiencia ante la Corte Suprema de Pensilvania en diciembre sobre su apelación de su condena. El tribunal aún no se ha pronunciado y rara vez se notifica con anticipación.

Wyatt dijo que a Cosby le está yendo tan bien en prisión como se puede esperar.

«Tiene esperanzas», dijo Wyatt sobre la apelación de la Corte Suprema. «Es genial como un pepino».