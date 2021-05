‘La bandera dominicana’ es nuestro plato nacional

Xiomarita Pérez

…Entonces ¿el sancocho es nuestro plato nacional porque es el que nos identifica en el extranjero? Este suculento caldo no se elabora a diario y menos con las siete carnes. Dos o tres personas lo escribieron o lo dijeron por ahí y no toman en cuenta que normalmente se elabora en fiestas de cumpleaños, “nueve días”, etcétera. Porque es un plato colectivo, costoso y de difícil elaboración. En pocas palabras no es un plato que se improvisa, como el asopa’o, espaguetis, etcétera.(Sigue leyendo…)