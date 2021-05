Aramis Camilo por Instagram

«Recuerden soy un ser humano, y me debo a mi gente, ojalá volvieran mis nuevas canciones virales así como vuelven virales lo que entienden es mi fracaso, pero siempre me debo a mis fanáticos y el amor que me dan se los devuelvo, bendiciones, gracias a todos los buenos comentarios que vi de diferentes personas que si entendieron ese video que se volvió viral, bendiciones»