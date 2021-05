México, nueva Miss Universo 2021

Se escogió a México, Andrea Meza, como la Miss Universo 2021, en la gala celebrada en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida en Estados Unidos. Mientras de virreina se coronó a Miss Brasil, Julia Gama. (Seguir leyendo…)

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021