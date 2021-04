Entra en erupción el volcán Soufrière

La Organización Nacional para el Manejo de Emergencias (NEMO, por sus siglas en inglés) de San Vicente y las Granadinas informó este viernes 9 de abril que el volcán Soufrière ha entrado en un «estado explosivo». (Seguir leyendo…)

Prayers for a place that means a lot to me. Saint Vincent can overcome this! pic.twitter.com/64goj9ciPH

The majesty that is #LaSoufrière is awake in all her terrifying glory. https://t.co/2rnbZg1baM pic.twitter.com/ZBYgS6mHcT

— Heidi Badenock 🇻🇨 (@heidibadenock) April 9, 2021