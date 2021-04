La tarjeta de novato con los New England Patriots del consagrado quarterback, Tom Brady, fue vendida por 2.25 millones de dólares, monto que supera los 1.32 millones que se pagó en marzo por otra tarjeta de la misma colección del ahora QB de los Tampa Bay Buccaneers. (Seguir leyendo…)

JUST IN: Tom Brady signed Championship Rookie Ticket card sells at @Lelandsdotcom for $2,252,855. pic.twitter.com/teTEM4vc6Y

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 3, 2021