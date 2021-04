Tiroteo masivo reportado en parque industrial de Texas

NYP: Un hombre armado abrió fuego en un parque industrial de Texas el jueves, hiriendo al menos a seis personas antes de escapar y provocando una persecución, según informes locales.

Algunos de los heridos se encontraban en estado crítico, según la estación local KBTX.

Los disparos estallaron en las oficinas corporativas de los gabinetes de Kent Moore alrededor de las 2:30 p.m. en la ciudad de Bryan, en las afueras de la Universidad Texas A & M entre Austin y Houston, informó el Eagle.

El sospechoso fue identificado por un testigo, y la policía en el área ahora está tratando de localizar al atacante, dijo el periódico.

Hubo informes de una persecución policial con disparos a las 3:30 p.m. cerca del pueblo de Iola, a 30 minutos de la escena del crimen, informó The Eagle. No está claro si los incidentes estuvieron relacionados.

BREAKING: There has been a mass shooting at a business in Bryan in the 300 block of Stone City Drive. At least six injured, several in critical condition according to my sources.

2:58 pm pic.twitter.com/JarARiu2hN

— Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021