El avión más grande del mundo realiza su segundo vuelo

La aeronave de doble fuselaje estuvo en el aire por más de tres horas antes de aterrizar sin complicaciones en una pista en el desierto de Mojave, en Estados Unidos.

«El vuelo de hoy, en la primera revisión, ha parecido extremadamente exitoso», aseguró a los periodistas el director de operaciones de Stratolaunch, Zachary Krevor, explicando que se completó el proceso sin novedades y que están «muy satisfechos» con el estado de la aeronave al aterrizar. (Seguir leyendo…)

Touchdown!! Successful flight tests to round out the day. What a beautiful sight. pic.twitter.com/gdssjvoN8x

— Stratolaunch (@Stratolaunch) April 29, 2021