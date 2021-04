‘El PRM olvida cuando era oposición’

Altagracia Salazar

Aprobando el código penal sin derechos básicos reconocidos a la mujer en 105 países y negados en cinco, entre ellos claro está la RD, el congreso de mayoría peremeista ratifica que es más de lo mismo o peor. No hay que decir que este país está en los primeros lugares de todo lo malo que ocurre en el mundo porque eso lo sabemos, la noticia es que no se hace nada para que eso cambie y que no se cambia haciendo lo mismo.

En un articulo publicado hoy en el digital acento, Arismendy Díaz Santana pone el ejemplo de la salud y cita al Dr. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud informó que el 53.68% de los hospitales públicos se encuentra “en muy malas condiciones”, y sólo en el 9.47% la situación es buena. De los 192 hospitales, 102 están en pésimas condiciones: en el gran Santo Domingo, más de la tercera parte; en el Cibao, el 53.12%; en el Este, el 61.9%; y en Sur, ligeramente menor. Con esas condiciones se afilió a dos millones de personas al SENASA para que asistan a esos hospitales. Son dos millones de asegurados que irán a los mismos hospitales inservibles.

No hay que esperar educación sexual en las escuelas porque las iglesias se oponen a pesar de ser el país con mayor tasa de embarazo adolescente en la región. En un país que según el sistema judicial 14 de cada cien padres abusa sexualmente el incesto no es preocupación de los legisladores. La autoridad prefiere cerrar los ojos a la realidad. Niñas seguirán pariendo hermanos y hermanas. Y la educación sexual que se niega en las escuelas la seguirán impartiendo adultos que superan en 20 años a las niñas abusadas, eso según estadísticas oficiales.

Ayer tras la firma de un memorando de entendimiento y frente al mismo presidente de la República el encargado de negocios de los Estados Unidos dijo que su país puede ayudar a tomar iniciativas para recuperar lo robado por funcionarios públicos. Lo dijo porque el congreso de Mayoría perremeista no ha tomado la más mínima iniciativa para aprobar una ley de extinción de dominio que permita eso. Muchos de los ciudadanos que insisten en la redes en recuperar lo robado no entienden eso. Un congreso que inventó el día del presidente y quiere crear más provincias y días feriados.

No hay que tener ninguna expectativa de cambio en quienes no quieren que nada cambie. Se sienten cómodos con lo que hay. Saben los privilegios que tienen. Son Felices con su cofrecito y su barrilito, con los bonos de navidad y día de las madres.

El camino de una sociedad más justa no es la meta del PRM y el país debe verlo con tiempo. Personalmente tengo mis ojos puestos en la venidera Reforma fiscal, hay que ponerse el sebo de Flandes desde ahora. El PRM no enfrenta el poder y menos enfrentará a los poderosos. La carga de esa reforma de seguro vendrá contra quienes no tenemos ninguna posibilidad de ser escuchados.