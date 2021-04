Persecución fatal

Estados Unidos.- Un hombre es abatido tras intentar robar una yipeta a punta de pistola ‘a lo GTA’ mientras era perseguido por la Policía. (Seguir leyendo…)

GRAPHIC VIDEO WARNING

Person pursued by police jumps out of moving car, appears to point a gun at another car on Highway 13 at I-35W in Burnsville. Runs into grass median and goes down. Working on details. Hwy 13 closed both directions. #BREAKING @kare11 pic.twitter.com/B0GUgUunAT

— Chris Hrapsky (@ChrisHrapsky) April 18, 2021