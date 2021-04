Fallece el hijo primogénito de Scottie Pippen

TMZ: Scottie Pippen ha revelado que su hijo mayor, Antron Pippen, falleció el domingo. Tenía solo 33 años.

«Me rompió el corazón compartir eso ayer, me despedí de mi hijo primogénito Antron. Los dos compartimos el amor por el baloncesto y tuvimos innumerables conversaciones sobre el juego».



Scottie continuó: «Antron sufría de asma crónica y si no lo hubiera tenido, realmente creo que habría llegado a la NBA. Sin embargo, nunca dejó que eso lo desanimara: Antron se mantuvo positivo y trabajó duro, y Estoy tan orgulloso del hombre en el que se convirtió «.

Antron nació en 1987 de Karen McCollum, quien se casó con Scottie en 1988 (se separaron en 1990).

Antron era un jugador de baloncesto bastante sólido que, según los informes, pasó un tiempo jugando en la Universidad Internacional Texas A&M (TAMIU). Claramente, Scottie creía que tenía un potencial real, si no fuera por su condición médica.

Scottie no reveló la causa de la muerte de Antron. Sin embargo, les pide a los fanáticos que oren por su familia.

«Por favor, mantén a su madre, Karen, ya toda su familia y amigos en tus pensamientos y oraciones. Un corazón amable y un alma hermosa se fueron demasiado pronto. Te amo, hijo, descansa tranquilo hasta que nos volvamos a encontrar».

Antron también pasó tiempo jugando a la pelota en South Georgia Technical College, y hace unos momentos, la escuela rindió homenaje a su exjugador.

The Jets family was saddened to learn of the death of one of our former players, Antron Pippen. His family and friends are in our thoughts and prayers. Antron was a Jet during the 2006-2007 season. #Jetfamily #SGTCJets pic.twitter.com/gAiXCr72z2

— SGTC Jets (@SGTCJets) April 19, 2021