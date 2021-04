La primera momia de una mujer preñá

Científicos polacos indicaron este jueves que descubrieron una momia egipcia embarazada, la primera en este estado en el mundo, en tanto realizaban radiografías de sus restos de hace 2.000 años en el Museo Nacional de Varsovia. (Seguir leyendo…)

Radiological examination of our mummy, has proved it is the body of a pregnant woman. She came from the elite of Theban community and was carefully mummified, wrapped in fabrics, and equipped with a rich set of amulets. #pregnantmummy pic.twitter.com/jfkLmxo8pi

— Warsaw Mummy Project (@warsaw_mummy) April 29, 2021