Fernando Tatís Jr: Dos leñazos pa’ celebrar hazaña de su papá

Fernando Tatís Jr. disparó dos jonrones en el Dodger Stadium en el 22do aniversario del día en que su padre bateó dos grand slams en un inning en el mismo estadio, y los Padres de San Diego hilaron su tercera victoria el viernes al aplastar 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles. (Seguir leyendo…)

22 years to the day Fernando Tatis Sr. hit 2 grand grand slams in the 3rd inning at Dodger Stadium, Fernando Tatis Jr. goes deep in the 3rd inning at Dodger Stadium.

Baseball is the best. pic.twitter.com/TxsWGp8YvE

— MLB (@MLB) April 24, 2021