Fausto Mata confiesa pensó en el “suicidio” tras la muerte de su madre

El actor y humorista Fausto Mata “Boca de Piano” confesó que tras la muerte de su madre, Edita Altagracia Ortiz de Mata, en el año 2010 pensó en el “suicidio”, sin embargo, con ayuda de familiares y su esposa pudo reponerse debido a que con la partida de su “viejita” no quedó bien.

“Cuando se me fue la viejita, yo pensé hasta en el suicidio, porque no quedé bien, y gracias a Dios y al amor de mi familia, de mi hijo Carlos Enrique que estaba nacido, mi papá que aun está con vida, mi esposa Celinés que fue una gran mujer porque me ayudó mucho a mi estabilidad emocional. Eso fue un golpe grande”.

Fausto explicó, a Joel Ramírez en entrevista que concediera para su canal de YouTube, que su “viejita” es su ángel que lo cuida desde el cielo.

“Esa doñita es un gran ser humano, fue muy divertido ser hijo de ella. Nunca se me va a calmar el dolor de su ausencia. Algunas veces me sueño con ella y cuando me sueño con ella no quiero ni salir hacer comedias porque me quedo en mi casa llorando”, acotó el comediante.

Durante la conversación con Ramírez, el presentador de “Boca de Piano es un Show”, que se transmite por Telemicro (canal 5), reveló que habrá una cuarta película de “Sanky Panky”, la cual se estaría rodando en África, y que llevaría por nombre “Sanky Panky Safari”.

“Van tres, pero la cuatro vamos a estar cerca de ustedes (España) se va a llamar Sanky Panky de Safari porque vamos a rodar en África”, asintió aunque no dio detalles de la producción cinematográfica que ha protagonizado junto a Aquiles Correa y Tony Pascual “Pachuli”.