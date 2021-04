Danilo callaito [video]

Altagracia Salazar

Todos los medios hablan necesariamente de la operación Coral en la que fueron arrestados el ex jefe del cuerpo de ayudantes militares de Danilo Medina Adan Cáceres Silvestre y la Pastora, ya famosa, Rossy Guzmán.

Algunos medios hablan de que Cáceres y Guzmán fueron arrestados otras tres personas y otros dicen los nombres a la sazón: Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez. Es evidente que el orden de los nombres o la ausencia de esos nombres en algunos medios jerarquiza las responsabilidades. Los medios entienden que el general y la pastora son los líderes y los otros tres son los peones.

En todas las notas el nombre de Raúl Girón aparece de ultimo seguido de una Y. En español eso casi un insulto. Fulano, mengano y Perensejo indica que todo lo que va detrás de la y es menos.

Les voy a leer la descripción de la casa de Raúl Girón que fue allanada en el operativo tal cual me la describió un cabo que estuvo presente: Esa casita tiene tres solares, en un solar hay una piscina de lujo con gazebo con todas las paredes del patio revestida en coralina, una casa central con cuatro habitaciones, cuarto de música y un cuarto de data de mayor capacidad que cualquier. universidad, en el tercer solar hay otra casa para visita con dos habitaciones de lujo, una oficina, cocina, salón de billar y bar con sus respectivos baños de lujo. Marquesina en cada casa para cuatro vehículos, hay en la marquesina 3 carros electicos ( de los del presidente) con su estación de carga.

Tiene una verja de diez pies revestida en coralina y sobre esta verja seis líneas de alta tensión, demás esta decirle que el techo completo tiene paneles solares, shuter en todas las puertas y ventanas y cámaras hasta en los baños.

Aunque para mis gusto en la casa todo es aparatoso. Los arquitecticos que viene por aquí con frecuencia me dicen que no hay un baño que haya costado menos de un millón.

Yo preguntaría si esa es la casita del asistente del coronel cómo es la del coronel y hasta donde se ha llegado en el robo con desparpajo en este país.