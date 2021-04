Regresa Cirque Du Soleil con funciones en Punta Cana

La industria del entretenimiento ha perseverado en los tiempos más difíciles, con escenarios oscuros en todo el mundo durante más de un año. Hoy el Cirque du Soleil se levanta para continuar su misión de cultivar la creatividad y compartir la esperanza y la alegría que aporta el entretenimiento en vivo.

«Este es el momento que todos estábamos esperando», dijo Daniel Lamarre, Presidente y Director General de Cirque du Soleil Entertainment Group. «Estoy orgulloso de la resistencia de nuestros empleados y de la empresa”, agregó.

“Han pasado casi 400 días desde que tuvimos que hacer una pausa temporal, y hemos esperado ansiosamente nuestra vuelta a los escenarios. Hemos llevado el asombro y el deleite a más de 365 millones de espectadores en más de 90 países y no podemos esperar a ver las luces volver a encender las luces”, concluyó Lamarre.

¡Se acabó el intermedio!

El Cirque du Soleil anuncia hoy el regreso de dos de sus espectáculos más exitosos en Las Vegas, «O» en el Bellagio y “Mystère”, en Treasure Island. Las entradas para «Mystère» saldrán a la venta el 21 de abril de 2021 con una fecha de reapertura del 24 de junio de 2021. Las entradas para «O» saldrán a la venta el 26 de abril de 2021 con la primera función el 1 de julio de 2021.

La división de espectáculos en gira también se complace en confirmar la fecha de apertura de su aclamada producción de carpa KOOZA en Punta Cana, República Dominicana, con su estreno el 25 de noviembre de 2021. (se incluirá más información sobre la fecha de apertura)

Además, Cirque du Soleil Events and Experiences, el proveedor internacional de soluciones creativas y artísticas llave en mano de la compañía, está aumentando sus operaciones. Durante casi 20 años, Cirque du Soleil Events + Experiences ha creado y producido proyectos únicos para algunos de los eventos más prestigiosos del mundo, con clientes de los sectores público y privado de todo el mundo.

Para obtener más información sobre los horarios de nuestros espectáculos, las entradas y medidas de salud y seguridad, visite cirquedusoleil.com.

Acerca del Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group es un líder mundial del entretenimiento en vivo. Además de producir espectáculos de artes circenses de renombre mundial, la organización canadiense aporta su enfoque creativo a una gran variedad de formas de entretenimiento, como producciones multimedia, experiencias de inmersión, parques temáticos y eventos especiales. Más allá de sus diversas creaciones, el Cirque du Soleil Entertainment Group pretende tener un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta con sus herramientas más importantes: la creatividad y el arte. Para obtener más información sobre Cirque du Soleil Entertainment Group, visite CDSentertainmentgroup.com.

