El luchador estadounidense de artes marciales mixtas (MMA) Chris Weidman sufrió una terrible fractura en la pierna al enfrentar a su compatriota Uriah Hall este sábado en el evento UFC Night 261 en Jacksonville, Florida. (Seguir leyendo…)

