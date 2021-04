EE.UU..–Una de las escenas más aterradoras en la Major League Baseball (MLB) sucedió este miércoles cuando Bryce Harper, el jardinero estrella de los Philadelphia Phillies, tuvo que dejar el partido de los Philadelphia Phillies luego de que Genesis Cabrera, relevista de los St Louis Cardinals, le dio un pelotazo de 97 millas por hora en la cara durante la sexta entrada. (Sigue leyendo aquí…)

Chequea video a continuación

Génesis Cabrera hits Bryce Harper in the face and Didi Gregorius in the ribs with his first two pitches

Benches get warned and Joe Girardi gets ejected, yelling "throw the ball over the fucking plate!" on his way out. Cardinals manager Mike Shildt yelled back pic.twitter.com/PLMmBQhvCt

— Jomboy Media (@JomboyMedia) April 29, 2021