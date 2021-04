Doña JLo no ha devuelto su anillo de compromiso

TMZ: JLo y ARod pueden haberse separado, pero todavía hay algunos asuntos de limpieza que atender… en particular, ¿quién se queda con el anillo de compromiso de 1.8 millones de dólares?

Fuentes con conocimiento directo le dicen a TMZ que JLo todavía tiene el anillo en su poder. Como sabrá, un anillo de compromiso legalmente es un «regalo en la contemplación del matrimonio». Cuando la pareja se separa antes de golpear al alter, en la mayoría de los estados, el tipo recupera el anillo.

Nuestras fuentes dicen que no ha habido discusión entre JLo y ARod sobre el destino del anillo. Sin embargo, nuestras fuentes se apresuran a agregar que la ex pareja intercambió «cantidades masivas de joyas». ARod deslumbró a JLo con todo tipo de joyas, y ella fortaleció su enorme colección de relojes. Entonces, podrían simplemente llamarlo un lavado, pero aún no lo han decidido.

Nos dicen que el anillo de compromiso NO está en la República Dominicana, donde JLo ha estado filmando una película. No quería que estuviera tirado todos los días mientras filmaba… por razones de seguridad.

Video relacionado: Así se despidió Alex Rodriguez de Jennifer Lopez, antes de que anunciaran que habían decidió dar por terminada su relación.