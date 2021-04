Video | El majaguazo 666 de Albert Pujols

La leyenda dominicana de los Angelinos de Los Angeles, Albert Pujols, conectó este sábado ante los Astros de Houston su jonrón 666 en la MLB y el más fuerte desde el 2015. (Seguir leyendo…)

The Machine keeps producing. Albert Pujols is now at 666 career HR, 30 behind Alex Rodriguez for 4th all-time.

He already has 4 HR in 16 games this season after just 6 all of 2020.

At 112.4 MPH, it's also his hardest-hit HR tracked by Statcast (since 2015). pic.twitter.com/5LUBVQK9Up

