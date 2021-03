El ‘Vacunú’ Frank Reyes se defiende; se la devuelve a Irving Alberti

Frank Reyes:»No hay una ley que lo prohíba, esos son tonterías porque no hay una ley que prohíba que usted vaya a un centro de vacunación a vacunarse” (Fuente:El Caribe…)

Mensaje de Frank Reyes para Irving Alberti: “Él no es nadie para criticarme a mí, él no es quien para criticar que yo me haya puesto una vacuna, que no se la ponga él si no quiere, él no tiene porqué criticarme a mí” (Fuente:El Caribe…)

