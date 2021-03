Irving Alberti sobre la ‘Vacuna VIP» de Frank Reyes

Irving Alberti

«Que bueno hermano Frank Reyes que se vacunó, pero si queremos que el país marche bien, debemos hacer las cosas bien. No estaba en su fase, espero que no le falte a algún viejito su dosis. A usted le tocaba una fase más adelante a menos que sea profesor o de la salud. Espero que haya vacunado a sus padres o algún tío o abuelo primero que a usted Estrella.

Muy buena motivación a vacunarnos con una figura como usted, pero muy mal ejemplo para los que confían en la logística y en la igualdad. Le habla alguien que pudo también usar sus influencias para vacunarse, pero esa vacuna mía y de mis hijos prefiero que vayan en la fase que les toca y quien sabe si esa vacuna que yo use puede ser la que salve un viejito el día de mañana.»