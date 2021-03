Los hijos de Britney Spears

Britney Spears compartió una imagen de sus hijos y explicó por qué no lo había hecho antes. La cantante se confesó emocionada de poder compartir una foto con Sean y Jayden.

La intérprete de 39 años admitió que no ha publicado mucho acerca de ellos, pues los adolescentes quieren definir su propia identidad y es algo que ella aprecia mucho. No obstante, Sean de 15 años y Jayden de 14, por fin le dejaron compartir una imagen con ellos, por lo que se confesó muy contenta. (Seguir leyendo…)



“¡Cielos! Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien. No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivinen qué, ¡¡finalmente me dejan publicarlo!! Ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar”, finalizó Spears. (Seguir leyendo…)