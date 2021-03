Santiago Matías: ‘Manos negras me tienen en zozobra’

Alofoke sobre unos bots que le están tumbando sus cuentas de Instagram.

Santiago Matías (Alofoke):

¿Buenos días? ¿Desayunaron? Les informo que manos negras me tienen en zozobra con una granja de bots haciendo reportes falsos a mis cuentas de Instagram. De nuevo la cuenta de Santiago Matías, la cual esta verificada ha sido suspendida una vez mas, tampoco me deja acceder a @alofokeradiord desde celulares, solo vía web. El que este haciendo esta mala practica conmigo que sepa que no me va amedrentar, que seguiremos trabajando tranquilos llevando el mejor contenido digital jamas visto. Tenemos un equipo de profesionales trabajando en recuperar las cuentas de nuevo, pero si quieren me dan a seguir en esta cuenta temporal, un abrazo y espero la comprensión de todos 🙏 Follow @santiagomatiasbackup