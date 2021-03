Peña Guaba critica poca solidaridad a Leonardo Faña

José Francisco Peña Guaba criticó la falta de solidaridad de los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hacia el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, imputado de agredir sexualmente a la exempleada de la institución, María Isabel Flores Encarnación. (Seguir leyendo…)

No soy amigo de Leonardo Faña pero creo excesivo apresarle cuando hubo un desistimiento,pero veo peor aún la falta de solidaridad sus compañeros a los cuales debo recordar no existe mayor indolencia que la indiferencia, vida me ha enseñado con mis amigos con la razón o sin ella!

— JOSÉ FRANCISCO PEÑA GUABA (@penaguaba) March 14, 2021