Charytín recibe segunda dosis de vacuna

Charytín Goyco por Instagram: Amores queridos ya me puse (hace pocos días) la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Que alegría tengo de ya tener mis dos vacunas!!! Les cuento que no tuve ni la mínima reacción en ninguna de las dos dosis🙏 ….. me sentí como si no me la hubieran puesto…..fue una linda experiencia para mi!! Los invito a todos a vacunarse desde que su circunstancia les permita hacerlo….. es la única manera que podremos terminar con esta terrible pandemia que tantas desgracias ha ocasionado!! Yo creo en la Ciencia, creo en Dios y creo en mi!! 🙏❤️❤️ ……..LOS AMO A TODOS!! ❤️❤️

(La cara no es de miedo es que me moría de sueño por la espera 😊)……..Cuéntenme ustedes si ya se la pusieron y si tuvieron síntomas!!!

