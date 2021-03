Los libros -«And to think that I saw it on Mulberry Street», «If I ran the Zoo», «McElligot’s Pool», «On beyond zebra!», «Scrambled eggs super!» y «The Cat’s Quizzer»- son algunas de las más de 60 obras escritas por Dr. Seuss, nombre artístico de Theodor Geisel, que falleció en 1991. (Sigue leyendo aquí…)