La realidad del creador del grupo Aventura

Julio César un publicista que venía de trabajar campañas publicitarias a marcas grandes como lo son Cool Light, Coca Cola etc, se le ocurre la idea de hacer un grupo de bachata, como los Backstreet Boys y en su búsqueda de los artistas una amiga le presenta a los Tinellers, al que pertenecía un muchacho con una voz única llamado Anthony Romeo Santos.

Julio César le presentó el concepto del grupo a los integrantes, pero no todos estuvieron de acuerdo, no les gustaba el nombre “Aventura”, Julio César se las ingenió para convencer a los muchachos y produjo el primer álbum, “Next Generación”, con el álbum ya terminado se dirige al empresario Franklin Romero y desde ahí su suerte fue decadencia. “Yo busqué a Franklin solo para que distribuyera al grupo y no fue así, vino una nebulosa que no fracase de casualidad”.

Franklin Romero, firmó al grupo en el 2002, sin consultar con Julio Cesar, afirmando que le había comprado el grupo, pero Julio César desmiente esto. “Pero el malo es Romeo porque él era como mi hijo, Franklin es un empresario y esa es su virtud”.

A raíz de una entrevista que le realizó la comunicadora al actuar senador Franklin Romero y actual dueño del grupo aventura, Romeo Santos, dio unas declaraciones en su Instagram donde afirmaba que Julio César fue el hombre que tuvo la visión que ningunos tuvieron.

Por otro lado Julio César catalogó a Henry Santos un tipo sin talento y que logró entrar al grupo por casualidad. “Henry Santos nunca estuvo cuando hacíamos las canciones”. Henry siempre tuvo celos de Anthony Romeo y llegaron a un punto en el que Romeo llegó a cancelar a Henry del grupo.