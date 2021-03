Jennifer López y Alex Rodríguez todavía siguen juntos

PEOPLE

Jennifer López y Alex Rodríguez han anunciado que siguen juntos. «Estamos trabajando en algunas cosas», dijeron en una declaración conjunta

«Nunca rompieron oficialmente y hablaron de ello, pero todavía están juntos. Llegaron a un punto difícil. Pero no rompieron», dijo una fuente cercana a la pareja a PEOPLE. La fuente agregó que la especulación que surgió el mes pasado de que Rodríguez había tenido una aventura después de Madison LeCroy de Southern Charm «no tuvo ninguna relación con el momento difícil en absoluto. »

«Ella está trabajando en la República Dominicana y él está en Miami, así que es difícil verse, especialmente con cuarentena y COVID», agrega la fuente de López y Rodríguez, «pero quieren tratar de mantenerse juntos».

El anuncio se produjo horas después de que múltiples fuentes confirmaran a PEOPLE que López, de 51 años, y Rodríguez, de 45, se habían separado.

Rodríguez compartió una publicación en las redes sociales el viernes, publicando un selfie en la cima de un barco en Miami.

«No te preocupes, solo tomando una vela ⛵️», escribió. «¿Cuáles son tus planes para el fin de semana?»

Jennifer López y Alex Rodríguez se comprometieron en las Bahamas en marzo de 2019 después de salir durante dos años. Durante el último año, la pareja ha pasado tiempo en casa durante la pandemia con sus familias mixtas: los gemelos de 13 años de López Maximilian «Max» David y Emme Maribel con Marc Anthony y las hijas del ex jugador de la MLB Ella, de 12 años, y Natasha, de 16, con su ex esposa Cynthia Scurtis,

A principios de este año, López habló de tener que posponer su boda dos veces debido al COVID.

«Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente, realmente queríamos hacer, [pero] no sé si podremos recrear eso», le dijo el cantante de «In the Morning» a Elle. «Lo cancelamos, y desde entonces realmente no hemos hablado de ello. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos hacerlo».

También compartió el mes pasado que los dos habían ido a terapia juntos.

«Echo de menos ser creativo y correr con 150», dijo López a Allure. «Pero Alex, de todas las personas, dijo: ‘Me encanta. Me encanta estar en casa. Me encanta hacer mis Zooms. Me encanta saber que los niños están allí, y tú estás allí todo el tiempo». En realidad ha sido muy bueno».

«Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Hicimos terapia», explicó. «Creo que fue realmente útil para nosotros en nuestra relación».

El mes pasado, surgió la especulación de que Rodríguez había tenido una aventura después de que LeCroy de Southern Charm fuera acusado de acostarse con un jugador casado de la MLB. Sin embargo, una fuente le dijo a PEOPLE entonces que los dos «nunca se habían conocido». (PEOPLE)