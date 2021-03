El esperado combate de revancha entre el mexicano Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada y el nicaragüense Román ‘Chocolatito’ González se ganó un lugar en la historia del boxeo. Estrada y González se dieron 2,529 fundazos. (Seguir leyendo…)

The 2,529 combined punches thrown in #EstradaChocolatito2 is a new record for a junior bantamweight fight, according to @CompuBox 🥊

(🎥: @DAZNBoxing)

pic.twitter.com/FipMsKoyp8

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 14, 2021