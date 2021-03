Nueva York – Desahogo sobre compañías de embarques a RD

Ray Carrion Jr/Destacado comunicador dominicano en NY

«En Nueva York he creado una línea de quejas en contra de las compañías de embarque (shipping) por la gran cantidad de IRREGULARIDADES que han ocurrido al usted enviar ropa usada y comida en cajas y tanques hacia la RD. Dichas quejas serán usadas para hacer una denuncia formal y bien sustentada ante la fiscalía de NY, y esas compañías puedan ser más responsables de lo que usted con tanto esfuerzo envía a sus familiares y regularmente no llega todo lo que usted envía y ya es demasiado el abuso por más de 25 años y nadie había dicho nada… Si tu te fijas en los términos y condiciones de casi todas esas compañías dice lo siguiente: Esta compañía no se responsabiliza de sí la caja se moja, si el almacén se quema, por demoras en aduanas, perdida en general, por sabotaje, secuestro a nuestro al camión. Y usted se preguntaría de qué ellos se responsabilizan? Pues al parecer de nada estimado lector.

Hay cajas y tanques que están perdido y nadie sabe dar una respuesta. Envías un juego de aposento Nuevo y a RD llega con graves danos. El servicio al cliente es angustiante y te dejan esperando en el teléfono hasta 25 minutos. Cuando los clientes llaman al teléfono en RD casi siempre sale el número sin servicio, muchas cajas llegan mojadas y totalmente rota y la comida podrida, además de que solo se pierde la ropa nueva que con tanto esfuerzo el dominicano envía a su familiar. En cuanto a los aranceles hay también un misterio bien interesante que pronto se tendrá que aclarar. Mucho cuidado porque la fiscalía de Nueva York puede colocar rastreadores en cajas de ropa y dentro de electrodomésticos para identificar donde esta el problema en RD según info que tenemos por fuente de entero crédito.

No solo es en NY y también ocurre en cajas que se envían desde Italia, Francia, Suiza, España y otros países. Es un desastre y nadie dice nada.

En este caso es importante la unidad y su participación activa para poder resolver estos problemas. Si deseas pertenecer al equipo de lucha EN PRO DE LA COMUNIDAD DOMINICANA, solo llamar al 1 813 766 9472 NY.

Estamos en la etapa de llenar las quejas, por lo que si usted tuvo o ha tenido alguna experiencia negativa sáquele una copia a su factura, traiga esa copia y venga a llenar su queja de manera formal y le puedan devolver su dinero. Para mas detalles puedes llamar al 1 813 766 9472 NY RAY CARRION JR.» .

YA TA BUENO DE TANTO ABUSO!