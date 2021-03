Demi Lovato flaquindé

La cantante Demi Lovato impacta con su pérdida de peso.

En los últimos años, Demi Lovato ha enfrentado una serie de problemas derivados de sus problemas con las sustancias prohibidas, en conjunto con otros trastornos alimenticios y enfermedades mentales como la bipolaridad.

Sin embargo, la cantante demuestra ser fuerte y resiliente, y es un ejemplo de cuando se quiere, se puede. Esta vez, Demi dejó un poco de lado los escenarios, para enfocarse en ella y en su salud.

Junto al video, Demi escribió un importante mensaje sobre cómo logró bajar de peso tan rápido y dio un discurso de amor propio, “Accidentalmente, perdí peso. Ya no cuento calorías nunca más. No me sobre ejercito más. No me restrinjo o purgo y especialmente no vivo mi vida acorde a la cultura de la dieta… y aún así perdí peso. Esto es una experiencia diferente pero me siento llena, no de comida sino de sabiduría divina y guía cósmica. Paz. Serenidad. Alegría. Y amor”.