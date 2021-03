‘¿Danilo, el Salvador del PLD?’ [video]

Altagracia Salazar

Danilo Medina se considera a si mismo como el salvador del PLD y en esa condición le acompañará Charlie Mariotti. No sé cual de los dos mueve a más gente sin necesidad de pica pollo, cuál es más energético o cual es más convincente.

Danilo Medina se puede vacunar hoy porque en noviembre cumple 70 años; Charlie Mariotti el flamante nuevo secretario general es más joven tiene 62. Su perfil en Wikipedia destaca su vida en los medios en Botando el golpe, solo para mujeres y Gadejo y algo más. No sé quien hizo el perfil pero no le ayuda.

Son esos hombres los escogidos por los peledeistas para guíar a su partido en su trance más difícil de los últimos 25 años.

Danilo es muy trabajador y nos consta que no tomó un día de vacaciones en su condición de presidente de la república. Charlie no sabemos.

Relanzar, renovar un partido con una dirigencia añosa y otra dirigencia presa es una tarea más que titánica. Los que técnicamente, se pueden considerar jóvenes porque tienen menos de 34 son escasos. Un grupo descolorido, formado a la luz del poder y que ha logrado trascendencia gracias al uso de los medios de comunicación.

Lo curioso de esto es que Danilo se heredó a sí mismo un partido descuajeringado y que tiene la curiosa oportunidad de reconstruir lo que él mismo destruyó.