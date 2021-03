COVID-19: crónica de vacunación en RD

Redactado ayer 3 de marzo:

Hoy tenían 500 vacunas, o al menos eso dijo «Radiobemba»… El estacionamiento es sin lugar a dudas lo más complicado, aunque eso cambiará dependiendo de la zona de cada centro de vacunación.

Lo primero que hay que hacer es registrarse, (para lo que debes ir con cédula en mano) te anotan en una lista y te entregan un número (un trocito de cartulina escrita con marcador, como en la vieja escuela). Según entendí cuando se trata de personas envejecientes, como es el caso actualmente, puede irse tempranito con la cédula de ellos a inscribirles, sin necesidad de llevarles a pasar trabajo.

Mi madre llegó antes de las 9 a.m. y le tocó el número 341 con lo cual quedaba claro que esta sería una larga mañana. En ese tiempo tuvo que llenar un formulario (así que recomiendo llevar tu propio lapicero) y sentarse a esperar. Como ese centro de vacunación es amplio no se notaba tanto el gentío. Tenían sillas distribuidas en distintas áreas y, aunque inicialmente intentaron separarlas con el debido distanciamiento, este no se guardó durante todo el proceso (ahí una notable oportunidad de mejora).

Justo cuando te pasan a la sala de vacunación confirman nuevamente la identidad (debes otra vez mostrar la cédula), entregas el formulario de consentimiento y revisan si hay alguna condición especial y, en caso de haberla, se confirma que se tiene el visto bueno de los médicos de cabecera. Te informan la vacuna a recibir (a ella le tocó la Sinovac, que es “la China”) y te entregan una ficha con tus datos y la fecha de la próxima dosis. La cual en este caso resultó ser pasadas 3 semanas de la primera inyección.

La espera fue larga, había realmente mucha gente y no fue hasta después de las 12:30 pm que le tocó ir al espacio donde le darían el pinchazo, sin embargo, la vacunación en sí fue rapidísima y según comenta mi madre: ¡no le dolió nada! (ni durante, ni después). Luego de administrada, a los vacunados les toca pasar a un área de espera por al menos 15 minutos, esto como medida de seguridad para confirmar que no hay ninguna reacción alérgica que requiera asistencia médica inmediata.

Así fue el proceso de vacunación en Santo Domingo, hoy miércoles 3 de marzo, justo antes de iniciar la modalidad de citas virtuales.

Obligatorio:

Llevar mascarilla.

Llevar la cédula.

Recomendaciones:

Llevar una botellita con agua de beber, pues la espera es larga.

Llevar lapicero, para llenar el formulario.

Llevar algún pasatiempo, para tener con qué entretenerse.

Llevar ropa fresca, en algunas áreas de espera el calor se hizo notar y algunas personas llegaron a sentir mareos por el mismo. Así que no recomendaría usar nada que pueda causar aumento de temperatura.

Si tienes disponible una silla plegable, mejor llevarla, pues no todos los centros cuentan con asiento para la cantidad de gente que asiste.

En conclusión, el proceso fue bien organizado y el personal muy atento y proactivo. Lo mejor es ir con MUCHA paciencia, cero estrés con el tiempo pues las cosas fluyen, pero cual suero de miel de abeja.

Por: Maricha Martínez Sosa / Umami.do