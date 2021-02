Esto salió a relucir luego de que la testigo número once reveló al Tribunal que el imputado Galán no recibió ninguna transferencia de Odebrecht ya que la Superintendencia no remitió ningún estado financiero que vincule al exsenador Tommy Galán con los demás imputados. (Seguir leyendo…)

Relacionado: Testigo afirma que Tommy Galán no recibió transferencia de Odebrecht