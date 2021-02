Quirino le responde a Dany Alcántara

Salvador Holguin

Santo Domingo. – El empresario y exconvicto Quirino Ernesto Paulino Castillo aseguró al pueblo dominicano y al perverso Dany Alcántara, que no conoce al periodista Salvador Holguín, y además dijo que nunca le ha estrechado su mano; asimismo afirmó que Holguín es un caballero y comunicador que siempre ha dicho la verdad al país. «Salvador Holguín, un tipo que se puso los pantalones y dijo la verdad a todos los dominicanos, Salvador Holguín sí, y que se sepa que esta mano no ha estrechado la mano de Salvador Holguín, yo no lo conozco, no conozco a ese señor, pero es un caballero», expresó Quirino.

Estas declaraciones aclaratorias fueron ofrecidas por Quirino Ernesto Paulino Castillo a través de un video que ha circulado por todas las redes sociales, grupos de WhatsApp y medios de comunicación, debido a los ataques feroces y perversos, y campañas de descrédito que estafadores y extorsionadores tienen en contra del reconocido periodista y locutor dominicano Salvador Holguín para dañar su buen nombre y estirpe moral, todos dirigidos y coordinados por Dany Alcántara, esto por el simple hecho de haber entrevistado a Quirino y aceptar una exclusiva periodística que en nada lo vincula con el entrevistado.

Se recuerda que Quirino Ernesto Paulino Castillo fue extraditado a los Estados Unidos por estar acusado de introducir toneladas de cocaína a los EEUU y purgó pena de 10 años por el hecho, luego contactó al periodista Salvador Holguín para revelar sus intimidades y vinculaciones en el área narcotráfico con políticos, militares y empresarios. Es muy importante precisar que fue Quirino quien llamó al locutor Salvador para darle la entrevista exclusiva donde él reveló todas sus implicaciones en el mundo de las drogas.

Cabe destacar que el productor y conductor de TV Salvador Holguín es un connotado periodista de la República Dominicana con más de 25 años ejerciendo el periodismo y que ha sido combativo, aguerrido, incisivo, cuestionador y revelador en su carrera periodística comunicacional, además le ha correspondido jugar roles históricos en la comunicación, entrevistando a grandes figuras y personalidades del ámbito político, religioso, militar y empresarial; tales como los presidentes Luis Abinader, Danilo Medina e Hipólito Mejía, los candidatos presidenciales Miguel Vargas Maldonado, Federico Antún Batlle (Quique), Ramfis Domínguez Trujillo, Hatuey De Camps, entre otros. De igual forma tiene más de 23 años trabajando socialmente en favor de la provincia Dajabón, la Línea Noroeste y el país a través de su Fundación donde realiza programas de obras sociales en distintas áreas.